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Koya bırakılan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı Çiftlik Koyu’na bırakılan 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bir göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı Çiftlik Koyu'na bırakılan 8 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bir göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.


Mülteci tacirleri tarafından Yunanistan adaları denilerek Çiftlik Koyu'na terk edildikleri tahmin edilen sığınmacılardan birisinin durumu ağırlaşınca, diğer mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Karadan ulaşımın olmadığı Çiftlik Koyu'ndaki sığınmacılardan 8'i Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, rahatsız olan sığınmacı koya gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Rahatsız olan sığınmacı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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