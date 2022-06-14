Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi ‘Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na dönüştü.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik alanda elde ettikleri başarı, uyguladıkları projelerle, sportif, sosyal ve sanatsal alanlardaki temsiliyle ve mesleki yarışmalarda göstermiş oldukları başarılar ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Proje Okullar başvuru sürecinde eleme kriterlerini başarı ile geçerek, Köyceğiz'de Fen Lisesinden sonra sınavla öğrenci alan ikinci okul oldu.

Bu gelişmenin ilçedeki öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Behzat Ekici; “ Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okulumuza otuz kişilik sınavlı öğrenci ile altmış sekiz kişilik sınavsız öğrenci kontenjanı verilmiştir. Okulumuza ve ilçemize hayırlı olsun. Okulumuzun proje okulu olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ da; “Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesinin Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olmasından dolayı sevinç yaşıyoruz. Yeni binanın tamamlanarak eğitim öğretime açılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Proje Okulu ilçemize hayırlı olsun. Katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.