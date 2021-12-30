İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binasına kavuşuyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat çalışmalarını inceledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat çalışmalarını inceledi.


Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde yapılmakta olan, 16 dersliğe, 100 öğrenci kapasiteli pansiyona ve çok amaçlı spor salonuna sahip Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Karabağ inşaat hakkında üstlenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Karabağ yaptığı açıklamada, “Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binası inşaatı hızla ilerliyor. İnşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına yetiştireceğiz. Bu değerli okul binamızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.