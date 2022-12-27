Köyceğiz Anadolu Lisesi Futsal'da il şampiyonu oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Anadolu Lisesi Futsal kız takımı il şampiyonu oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı okul sporları faaliyetleri genç A kızlar Futsal İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Futsal Genç A Kızlar İl Birinciliği müsabakaları 19-23 Aralık tarihleri arasında Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirildi. 10 okul takımının katıldığı müsabakalarda Köyceğiz Anadolu Lisesi kız takımı il birincisi oldu. Köyceğiz Anadolu Lisesi Müdürü Elvan Mutlu; “Köyceğiz Anadolu Lisesi futsal kız takımımız il şampiyonu olarak bölge şampiyonasında ilimizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, bölge şampiyonasında kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.