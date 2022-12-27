İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz Anadolu Lisesi Futsal'da il şampiyonu oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Anadolu Lisesi Futsal kız takımı il şampiyonu oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Anadolu Lisesi Futsal kız takımı il şampiyonu oldu.



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı okul sporları faaliyetleri genç A kızlar Futsal İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Futsal Genç A Kızlar İl Birinciliği müsabakaları 19-23 Aralık tarihleri arasında Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirildi. 10 okul takımının katıldığı müsabakalarda Köyceğiz Anadolu Lisesi kız takımı il birincisi oldu. Köyceğiz Anadolu Lisesi Müdürü Elvan Mutlu; “Köyceğiz Anadolu Lisesi futsal kız takımımız il şampiyonu olarak bölge şampiyonasında ilimizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, bölge şampiyonasında kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.