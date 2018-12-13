Köyceğiz Avrupa Şampiyonasına aday

Köyceğiz'in, ilk kez düzenlenmesi planlanan “Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası” için adaylık başvurusu yaptığı bildirildi.

Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak amacıyla adaylık başvurusu yaptığı açıklanan Köyceğiz'de, ilçe kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nu (TÜSF) ziyaret etti.

Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonasını düzenlemek için aday olan Köyceğiz, 21 yıldır Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Köyceğiz Belediyesince; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen başarılı organizasyonlar spor camiasının da takdirini topluyor.

2019 yılında yapılması planlanan Avrupa Üniversiteler Plaj Hentbolu Şampiyonası için düzenlenen toplantıya Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, TÜSF Genel Sekreteri Erdoğan Çelebi, TÜSF Hentbol Teknik Kurul Başkanı Doç. Dr. Serdar Eler katıldı.

Şampiyonanın, TÜSF ve Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi işbirliğinde 19-23 Temmuz 2019'da Delta Plajında yapılması planlanıyor.