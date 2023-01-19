Köyceğiz Balcılar Mahallesi'nde minikler okula kavuştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açma çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Köy Yaşam Merkezleri Projesi'yle kullanılmayan köy okulu binaları, köyün ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenerek anaokulu, ilkokul, kurs merkezine dönüştürülüyor. Köylerinde okullarına kavuşan çocuklar, artık köylerden şehirlere taşınmıyor. Aynı zamanda yetişkinler için de mesleki ve teknik kurslardan, tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede kurslar gerçekleştiriliyor. Köyceğiz Balcılar Mahallesi'nde Köy Yaşam Merkezleri Projesi çerçevesinde kullanılmayan köy okulunun tadilatı yapılarak hizmete açıldı. Anasınıfı öğrencileri Köy Yaşam Merkezi'nde eğitim öğretime başladı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Köy Yaşam Merkezleri Projesi çerçevesinde Köyceğiz Balcılar Mahallesi'nde hizmete açılan Köy Yaşam Merkezini ziyaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, “ Köylerimizde atıl ve kapalı duran okullarımızı, köyün ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezi gibi birçok eğitim kurumunu bir arada barındıran Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürerek öğrencilerimizin ve köy halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem çocukların hem ailelerin bir arada eğitim alacağı mekânlar olarak tasarlanan Köy Yaşam Merkezlerimizin sayısını artırma çabalarımız devam ediyor” dedi.