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Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcılığına Şahin Curbay atandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığına Şahin Curbay atandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığına Şahin Curbay atandı.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından belediye personeli Şahin Curbay Belediye Başkan Yardımcılığına atandı. Başkan Ceylan atama ile ilgili olarak, “Atama belediyemiz ve ilçemiz Köyceğiz'e hayırlı olsun” dedi. Görevine başlayan Şahin Curbay'a, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü birimleri bağlandığı öğrenildi.

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