Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama

Köyceğiz Belediye Meclisi, hazırlanan ortak bildiriyle İsrail'i kınadı.

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce tüm partilerin katılımıyla hazırlanan İsrail'i kınayan ortak bildiri metni okundu. Ortak bildiri metninde şu görüşlere yer verildi:

“Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde terör devleti İsrail'in her Ramazanı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da arife günü başlattığı abluka ve çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum/sivil Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları ve Filistin halkına artırarak sürdürdüğü zulmünü kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim boyutlara ulaşmıştır. Terör devleti İsrail, hain saldırılarını, masum insanları uçaklardan ve her türlü tahrip gücü yüksek bombardımanlarla sürdürüyor. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'i bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldubitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını, zulmünü, işlediği savaş suçlarını, katliamlarını, masum kadın çocuk ayırmadan sivil halka yaptığı her türlü zalimliklerini, vahşi tutumlarını şiddetle kınıyor BM'nin saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde acilen devreye girmesini ve somut çözüm üretmesini talep ediyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Köyceğiz Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz”