İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz Belediyesi bekçilik sınavına hazırlık kursu düzenledi

Köyceğiz Belediyesi bekçilik sınavına katılacak vatandaşlara hizmet amacıyla ücretsiz kurs düzenliyor.

Alanında uzman eğitmenlerin gerçekleştireceği bekçilik hazırlık kursunda kondisyon antrenmanları ve birebir parkur imkanı sunulacak.


Bekçilik hazırlık kursuna kayıtların başladığı bildirildi. Bekçilik sınavına katılmayı düşünen vatandaşların bu kursu kaçırmaması gerektiği ifade edildi. Bekçilik hazırlık kursuna katılmak için başvuran vatandaşlar ücretsiz kurs düzenleyen Köyceğiz Belediyesine teşekkür ederek, kurstan en iyi şekilde yararlanacaklarını söylediler.

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