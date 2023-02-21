Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi tatil atölyeleri yoğun çalıştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi'nde yarıyıl tatilinde açılan atölyeler yoğun olarak çalıştı.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler yarıyıl tatili boyunca atölyelerde eğitim çalışmalarına katılarak tatili dolu dolu geçirdi. Atölyelerde eğitim katılımcı hale getirilerek öğrencilerin ilgisi ve bilgisi üst düzeye çıkarıldı. Bilimsel Araştırma Teknikleri atölyesinde öğrenciler Ebru Efe Özçam rehberliğinde VR gözlükle nasıl bilimsel çalışmalar yapabileceklerini öğrendi. Öğrenciler, Tasarım ve İnovasyon Atölyesinde öğretmenleri Ebru Efe Özçam rehberliğinde basit hologram ve yürüyen bardak yaparken, ayrıca 3 boyutlu ev de tasarladılar. Öğrenciler ayrıca, Drama Atölyesinde Öğretmen Erdal Kara rehberliğinde Kısa Filmlerle Karakter Çözme ile müzik ve ritim eşliğinde drama çalışmaları yaparken, drama atölyesinde Öğretmen Erdal Kara ve Görüntü Yönetmeni Emre Özsoy ile buluştular ve “Film Çekim Teknikleri” hakkında uygulamalı bilgiler aldılar. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Atölyesinde Öğretmen Ebru Efe Özçam rehberliğinde ise örnek olay çözmesi yaptılar ve VR gözlükle uzayı, galaksileri, kara delikleri ve gezegenleri keşfetti.