Köyceğiz BİLSEM'de kış okulu düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) yarıyıl tatilinde kapılarını öğrencilere açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı tatilini ilim ve sanatla geçirmek isteyen öğrenciler için bir ilk olarak Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ni (BİLSEM) sömestir tatilinde de açık tuttu. BİLSEM'de eğitim, 21 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Kurslarda sanat, matematik ve İngilizce atölyeleri yapılırken, BİLSEM'de ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için ayrı ayrı hazırlanan destekleme ve yetiştirme kursları, etkinlik temelli uygulanıyor. Bütün okullardaki öğrencilerin katılabildiği atölyelerde, matematik okuryazarlığını güçlendirmek ve günlük beceriler kazandırmak için de eğitim veriliyor. 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar bütün istekli öğrencilerin yararlanabildiği programda öğrenciler, matematiği formüllerden çıkarıp uygulamalı olarak öğreniyor. Ücretsiz gerçekleşen kurslarda İngilizce için ayrı bir program uygulanıyor. Köyceğiz BİLSEM'de yarıyıl tatilinde ilk kez uygulamaya konulan kış okulları öğrencilerden büyük ilgi görürken, ilimden sanata, matematikten yabancı dile kadar yenilikçi ve eğlenceli öğrenme yaklaşımları ile hazırlanan ücretsiz kurslarda öğrenciler kaliteli zaman geçiriyor.