Köyceğiz Devlet Hastanesi yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesi'nde 2022 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde yapılması öngörülen uygulama tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosunda hastane içinde çıkan yangın üst kat servis ve çatıya yükseldi. Yangını söndürmeye çalışan personellerden bazıları dumandan etkilendi. Servis ve yoğun bakım senaryo gereği tahliye edildi. Yangın Köyceğiz İtfaiye Şefliği tarafından başarıyla söndürüldü. Senaryo gereği hastaların sevkleri 112 ekiplerince başarıyla gerçekleştirildi. HAP tatbikatı sonunda itfaiye tarafından personele yangın, yangın söndürme ve yangın tüpü kullanma teknikleriyle ilgili bilgi verildi. Köyceğiz Devlet Hastanesi yetkilileri; "Katkılarından dolayı 112 Başhekimliğine, Köyceğiz İtfaiye Şefliğine, AFAD'a, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.