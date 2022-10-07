Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde Emzirme Haftası kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesi'nde anne sütünün ve emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Emzirme Haftası kutlandı.

Dünyada birçok ülkede kutlanmakta olan Emzirme Haftası ülkemizde 1-7 Ekim'de kutlanmaktadır. Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, Hastane Müdürü Erdem Şahin ve Müdür Yardımcısı Özlem Karabulut Palancıoğlu hastanede yeni doğum yapan anneyi ziyaret ederek, anne sütünün bebeklerin beslenmesindeki önemine dikkat çekti. Anne sütü ile beslenmenin tüm dünyada yaygınlaştığı ifade edildi. Köyceğiz Devlet Hastanesi personeli tarafından “Anne sütü sağlıktır. Bebeğini emzir yüzünü güldür. İlk 6 ay sadece anne sütü! Sağlıklı nesiller sağlıklı gelecek için anne sütü!” gibi afişlerle başta anneler olmak üzere vatandaşlar bilgilendirildi.