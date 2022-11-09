Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde masabaşı tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde masabaşı tatbikatı yapıldı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı'nın (HAP); afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayacak şekilde hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere düzenlenen plan olduğu belirtildi. Masa Başı Tatbikatı'nda olabilecek bir yangın, deprem ve diğer afet durumlarında hazırlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları'na göre birimlerin görevleri ele alındı. Deprem ve diğer afet durumlarında karşılaşılacak sıkıntılar çerçevesinde ilgili birimlerin sorumlulukları, toplanma yerleri, müdahale birimleri ve olayın meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler Masabaşı Tatbikatı'nda değerlendirildi. HAP Başkanı Başhekim Dr. Abdurrahman Kül'ün yönettiği tatbikat'ta tüm HAP ekibi katılarak hazır bulundu.