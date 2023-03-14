Köyceğiz Devlet Hastanesi'nden deprem bölgesinde gönüllü çalışan personele teşekkür

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Devlet Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile bir program düzenlendi. Başhekim Dr. Abrurrahman Kül deprem bölgesinde görev yapan sağlık personellerine teşekkür belgesi takdim etti.

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaş ve sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Başhekim Dr.Abdurrahman Kül deprem bölgesine gönüllü olarak dilekçe verip giden sağlık çalışanlarına hastane adına teşekkür belgesi verdi.