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Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nin sorumluluk alanları konuşuldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği geniş bir alanda sorumluluklarını başarıyla yerine getiriyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği geniş bir alanda sorumluluklarını başarıyla yerine getiriyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürü Ömer Kahraman ile Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Halil Şahin tarafından Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman Kaymakamlarına ziyaret gerçekleştirildi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta makamlarında ziyaret edilerek Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği sorumluluk sahaları ile kurumun görev ve işlemleri hakkında bilgiler verildi. Başarı temennileri ile ziyaretler sona erdi.

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