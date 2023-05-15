Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi'nde 112 Acil Sağlık İstasyonu açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla ilçede hizmet veren 2 istasyona ek olarak Döğüşbelen Mahallesi'nde açılan 3. istasyon ile çevre mahallelerde oluşabilecek kazalar ve acil durumlara en geç 10 dakika içinde müdahale edilecek. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oğuz Cengizhanoğlu ve Döğüşbelen Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar ile birlikte, Döğüşbelen Mahallesi'nde çalışmalara başlayan 3 Nolu Döğüşbelen Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yeni açılan istasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen Kaymakam Maslak, “Özellikle ilk müdahale sağlık açısından büyük önem taşıyor, zaman çok önemli ve en kısa zamanda ilgili sağlık kuruluşuna bu hastaların sevk edilmesi gerekiyor. Döğüşbelen Mahallemizde hizmete başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli personellerimiz bütün vakalara çok kısa zamanda intikal edecek ve ilgili sağlık kurumlarına sevki sağlanacak. Bu bölgede bulunan mahallelere büyük bir hizmet sunulacak” dedi.

Döğüşbelen Mahallesi Muhtarı Selçuk Gökpınar, önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan 3 Nolu Döğüşbelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.