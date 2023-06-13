Köyceğiz Döğüşbelen Ortaokulu'nda sergi açılışı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Ortaokulu'nda rölyef sanatı ile ilgili sergi açılışı yapıldı.

Köyceğiz Döğüşbelen Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hüseyin Koray Sandık'ın tasarlamış olduğu kurtuluş savaşını anlatan rölyef çalışmasının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan yaptı. Karahan açılışta yaptığı konuşmada, sanatın ve sanatçının toplum için çok değerli olduğunu, öğrenciler için bu sanat çalışmalarının hayatlarına ilham katacağını belirtti.

Öğretmen Hüseyin Koray Sandık ise; “Öğretmenlik hayatımda çalıştığım her okula bir iz bıraktım ve bu tip sanat çalışmalarına da meslek hayatım boyunca devam edeceğim” dedi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, emeklerinden dolayı Öğretmen Hüseyin Koray Sandık'a ve bu çalışmaya verdiği destekten dolayı Döğüşbelen Ortaokulu Müdürü Orhan Türkmen'e teşekkür etti. Açılışa Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Döğüşbelen Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.