Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Özdemir atandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Mustafa Adem Özdemir atandı.

Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Mustafa Adem Özdemir 6 yıldan bu yana Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Özdemir, Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine atandı. 15 yıllık emniyet mensubu olan Özdemir, görevine başlamasının ardından Köyceğiz merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Özdemir, toplantıda muhtarlarla tanışmadan sonra, mahallelerdeki asayiş konuları hakkında bilgiler aldı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrencilerin huzur ve güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için parklarda, sokaklarda ve Atatürk Kordonu boyunca güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını ifade ederek muhtarlardan destek istedi. Özdemir, telefonunun 24 saat açık olduğunu ve asayiş ile ilgili her konuda arayabileceklerini belirtti.

Toplantıya; Yeni Mahalle Muhtarı Hatice Körpe, Ulucamii Mahalle Muhtarı Sadık Karaduman, Gelişim Mahallesi Muhtarı Ali Örnek, Gülpınar Mahallesi Muhtarı Ali Erdoğan katıldı.