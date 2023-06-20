Köyceğiz Fen Liseliler mezuniyet sevinci yaşadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Fen Lisesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Köyceğiz Fen Lisesi son sınıf öğrencileri için okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. 16 Haziran'da karnelerini alan son sınıf öğrencileri hafta sonunda da Yükseköğretim Kurumları sınavlarına girerek 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamladılar. Sınavların tamamlanmasının ardından mezuniyet töreni yapıldı. Köyceğiz Fen Lisesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Ardından okul birincisi öğrenci mezunlar adına duygu ve düşüncelerini belirten konuşmayı yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmalardan sonra plaket törenine geçildi. Köyceğiz Fen Lisesi 1.,2.,3.lerine plaket takdim edildi. Okul birincisi ismini yaş kütüğüne kaydetti. Mezunlara belgeleri takdim edildi. Kep töreni yapıldı. İkramların ardından mezun öğrenciler gönüllerince eğlendi.