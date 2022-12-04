Köyceğiz Fen Lisesi özel misafirlerini ağırladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Fen Lisesi Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli bireyleri okullarında ağırladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Köyceğiz Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi. Kimya, Matematik, Resim, Müzik ve daha birçok alanda hazırlamış oldukları etkinlikleri yaparak özel gereksinimli bireylere farklı bir deneyim yaşattı. Özel Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada; “Hazırlamış oldukları bu güzel kaynaşma etkinlikleri için Köyceğiz Fen Lisesi Müdürümüz İbrahim Turgut'a, kaynaşma etkinliklerimizin öncüsü Sanmiye Can'a ve Fen Lisesi'nin tüm değerli öğretmen ve öğrencilerine farkındalıkları için çok teşekkür ederiz” diyerek duygularını ifade ettiler.