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Köyceğiz Gölü'nde fırtına etkili oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde fırtına etkili olurken göl kıyısındaki işletmelere çarpan sert dalgalar vatandaşların tedbir almasını sağladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde fırtına etkili olurken göl kıyısındaki işletmelere çarpan sert dalgalar vatandaşların tedbir almasını sağladı.



Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar Köyceğiz Gölü'nde fırtınaya sebep oldu. Kordona çarpan dalgaların yükselmesiyle sular, kıyıda bulunan işletmelere kadar sıçradı. İlçe genelinde etkili olan fırtına sonrasında kıyıdaki işletmelerde bulunan müşteriler kıyıdan uzaktaki yerlerde oturmayı tercih etti.

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