Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü kesintisiz denetimlerini sürdürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına göre vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; trafikte olumsuz tehlikeli davranışta bulunanlarla etkin mücadele etmek, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak, trafik kazalarını önlemek, sürücülerin, yayaların can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Köyceğiz'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 24 saat esasına göre trafik ekiplerinin yanı sıra (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve (PTS) Plaka Tanıma Sistemi vasıtasıyla da denetimler yapılarak özellikle yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen, kask ve emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, yaya geçitlerine ve engelli park yerlerine hatalı park eden araçlara yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince araç sürücülerine yasal işlem yapılıyor.

İlçe genelinde trafik ekiplerince (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve (PTS) Plaka Tanıma Sistemi ile 2022 yılı Ocak ayı itibari ile (3) aylık süreçte 1486 aracın tescil plakasına cezai işlem uygulandığı bildirildi. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce denetimlerin kesintisiz süreceği ifade edildi. Vatandaşların mağdur olmaması için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundular.