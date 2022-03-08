Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personele kahvaltı sürprizi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personeller kahvaltıda bir araya geldi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı sürprizi kadın personeller tarafından memnuniyetle karşılandı. Kahvaltıda kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kahvaltı sonunda İlçe Emniyet Müdürü ve büro amirleri tarafından kadın personellere ‘her kadın çiçektir' mottosu ile karanfil dağıtıldı.