Köyceğiz İlçe Müftülüğü gençlerle buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde müftülük gençlere yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Erkanlar Mahalle Camii'nde İmam-Hatip Lisesinde okuyan öğrencilere yönelik program tertip etti. İlçe Vaizi Rauf Evleksiz, Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil, Cami İmam-Hatibi Erdal İslamoğlu'nun koordinesinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda gençlere hitap eden Vaiz Rauf Evleksiz; “Ülkece hüznünü taşıdığımız Maraş merkezli büyük bir deprem yaşadık. Rabbim vefat edenlere rahmet, yaralı kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Ülkemizin her ferdinin olduğu gibi sizlerde İmam-Hatip Lisesi öğrencileri olarak depremzede kardeşlerimizin yararına kampanya düzenleyip gelirini yaralara merhem olmak üzere gönderdiniz. Sizleri ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Gençlik Koordinatörü Mustafa Özdil de konuşma yaparak, “İyiliğin yeryüzünde egemen olması ve kötülüğün son bulması için siz gençlere önemli görevler düşüyor” dedi. Konuşmalardan sonra cemaatle yatsı namazı eda edildi. Program sonunda gençlere ikramlarda bulunuldu. Programa, civar mahallelerde görev yapan din görevlileri, Okul Müdürü Behzat Ekici, öğretmenler, emekli Muğla Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Cavit Okur, Gençlik koordinatörlüğü görevlileri ve gençler katıldı.