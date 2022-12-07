Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 112'nin tanıtımı yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü eğitim birimi 1-7 Aralık tarihleri “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Hafta boyunca Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim birimi tarafından Köyceğiz Toparlar Ortaokulu, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Liselerinde ilk yardım bilgilendirme eğitimi verildi. Ambulans ve UMKE aracı tanıtımı yapılarak öğrencilere ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Köyceğiz Cumhuriyet Meydanına stant kurularak vatandaşlar bilgilendirildi. 1-7 Aralık tarihlerinin “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” olarak kutlanmakta olduğunu ifade eden eğitim birimi yetkilileri; “ Bu hafta hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgi üzerinde olanlara yardım etmek için görev yapanların haftası olarak kutlanmaktadır. Acil Sağlık Hizmetleri, yurt genelinde şehir merkezlerinden, en uç noktalardaki köylere kadar uzanan çok büyük bir hizmettir. Ülkemizde 112 acil sağlık hizmeti olarak verilen ambulans ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) hizmeti vatandaşların en zor ve hayati anlarında yanında olmak ve hayat kurtarmak için vardır. Kutlamaların amacı vatandaşlarımıza hizmetin tanıtılması ve ilk yardım konusunda bilgilendirilmesidir. Bu sebeple ilçemizde de Sağlık Müdürlüğümüzün koordine ettiği İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleştirildiği etkinlikler düzenlenmiştir” diye açıklamalarda bulundu.