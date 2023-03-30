Köyceğiz İmam Hatip Lisesi Erkek Bocce Takımı İl şampiyonu oldu

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi İmam Hatip Lisesi Gençler Erkek Bocce takımı il birincisi oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler kız-erkek Bocce İl Birinciliği müsabakaları Muğla Atatürk Stadında yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyetleri programında yer alan ve her yıl düzenlenen Okul Sporları Bocce İl müsabakalarına yoğun sporcu katılımı oldu. Sporcular müsabakalar süresince madalya ve kupa için büyük gayret gösterdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu takdim etti. Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, grup müsabakalarında sporculara başarı dileklerini iletti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Bocce Gençler Kız-Erkek İl müsabakasında dereceye giren takımlar Denizli'de yapılacak grup müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan şampiyon olan takımın başarısı ile ilgili olarak, “Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Bocce Takımımız Muğla'da gerçekleşen şampiyonada 1. oldu. Denizli'de gerçekleşecek olan bölge şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.