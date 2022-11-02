Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu liseleri geziyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim öğretime devam eden İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri liselere gezilerini sürdürüyor.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri mesleki rehberlik çerçevesinde, Köyceğiz Fen Lisesi, Köyceğiz Anadolu Lisesi, Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu gezdi. Gezilerde öğrencilere okulların fiziki yapıları, laboratuar ve benzeri bölümleri tanıtılıyor. Okullar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Hedeflerini oluşturmak için Köyceğiz'de yer alan liselerin bir kısmını ziyaret eden İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gezilerinin devam edeceği bildirildi.