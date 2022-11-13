Köyceğiz Jandarması minikleri sevindirdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma trafik timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Eğitim sonunda boyama kitapları dağıtılarak minikler sevindirildi. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Köyceğiz Beyobası Mahallesi Beyobası Ana Okulu'nda "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde öğrencilere trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gerekenler ile okul taşıtında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Jandarmalar, seminer sonunda öğrencilere trafik temalı boyama kitapları dağıtılarak trafik kuralları hakkında bilgi edinmelerini sağlamış oldu. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca, sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim öğretim dönemi boyunca trafik kuralları konusunda eğitim seminerlerine devam edileceği bildirildi.