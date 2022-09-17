Köyceğiz jandarması okul servis araçları denetimlerine başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerine başladı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri okul servis araçlarının, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, durdurulan servis araçlarında çalışma ve güzergah izin belgesi, koltuk sayısından fazla öğrenci alınıp alınmadığı ile emniyet kemeri kontrolleri ve sürücü belgesi denetimleri yaptı. Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla öğrenciler ve sürücülere bilgilendirmede bulundu. Jandarma trafik ekipleri okul servis araçlarının denetimlerinin eğitim öğretim sezonu boyunca süreceğini bildirdi.