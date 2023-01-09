Köyceğiz Kaunos Antik Kenti'nde incelemelerde bulunuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak, kurum amirleri ile birlikte Kaunos Antik Kentini ziyaret ederek, Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük'ten yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaunos Antik Kenti'nde kazılar Doç. Dr. Ufuk Çörtük başkanlığında devam ediyor. Ufuk Çörtük, antik kentte bir çok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini belirtti. Çörtük, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve beraberindeki heyet ile yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları yerinde tek tek anlatarak gezdirdi. Kaunos Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Kaunos Antik Kentinde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kaunos Antik Kentinde 5 bin kişilik tiyatro, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 1300 yıllık mozaikler, tapınak, bazilika, hamam ve agora bulunuyor. Sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapması düşünülen tiyatronun yakın zamanda açılması bekleniyor.