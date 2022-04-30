Köyceğiz Kaymakamı Maslak 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulamasına katıldı

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası dolayısıyla başlatılan denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek ve bayram tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan ‘Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası çerçevesinde denetimler ülke genelinde sürüyor. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Köyceğiz ilçesindeki denetimlere katıldı. Köyceğiz Döğüşbelen uygulama noktasında yapılan denetimlerde 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı çerçevesinde bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların bayramları kutlandı.