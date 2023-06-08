Köyceğiz Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreni yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulu'nun Gençlik Merkezi bahçesinde mezuniyet töreni düzenledi.

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu; Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Ormancılık Bölümü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü ve Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu; Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Eczane Hizmetleri Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde müzik konseri ve Gökbörü Halk Oyunları ekibinin gösterisi sunuldu. Mezunlar adına okul birincisi konuşma yaptı. Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Züleyha Seki'nin konuşmasının ardından, Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Ulusoy konuşmasını yaptı. Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar konuşarak mezunlara tavsiyelerde bulundu. Plaketler verildi ve yaş kütüğüne okul birincileri isimlerini çaktı. Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu'ndan 130 öğrenci, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan 96 öğrenci mezun oldu. Mezun öğrenciler takdim edilerek belgeleri sunuldu. Tören sonunda mezun öğrenciler kep atarak sevinçlerini paylaştılar. Mezuniyet töreninin ikinci bölümü ikram, göle öğrenci çalınması ve gün batımı eşliğinde tekne turu programıyla sona erdi.