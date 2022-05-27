Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yılsonu gösterisi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yılsonu gösterisi düzenledi.

Öğretmen Aslı Zor'un sunuculuğunda Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Şen okulda gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Okul tanıtım filmi sunuldu. Tiyatro Kulübü Öğretmeni Ferah Kirtik'in hazırladığı “Gönül Hırsızı” başlıklı skeç izlendi. Öğretmen Deniz Aybas'ın hazırladığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şiir topluluğu öğrencileri şiir dinletisi gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerin oynadığı “Veli Toplantısı” oyunu büyük alkış aldı. Öğretmen Muammer Öztürk'ün vefat eden öğretmenler Olcay Aşkın ve Mustafa Kemal Kocatepe'ye ithafen okuduğu şiir katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Nezahat Doğan ve Kerem Ünlü'nün birlikte sunduğu Halk Müziği dinletisine seyirciler coşkuyla katıldı.

Sanatçılara Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ çiçek takdim etti. Karabağ gösteride yaptığı konuşmada; “Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fabrika gibi üretim gerçekleştirmektedir. Okulumuzda görev yapan başta idarecilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Yıl sonu gösterisi için tebriklerimi sunuyorum . Katılımcılara güzel bir program izlettiler” dedi. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.