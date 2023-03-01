Köyceğiz Müftülüğü hafızları sevindirdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçe Müftülüğü Fethiye Kur'an Kurslarında hafızlık yapan öğrencileri ziyaret ederek, hediyelerle sevindirdi.

Depremde vefat eden ve tüm ölmüşlerin ruhuna Fethiye Karaçulha 15 Temmuz Şehitleri Erkek Kuran Kursu ile Çamköy Hz. Fatıma Kız Kuran Kursundaki hafızların okumuş oldukları onlarca hatimin duası düzenlenen program ile yapıldı. Hatimler indiren 227 hafızı Köyceğiz İlçe Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesi de özel örülmüş hırka giydirerek sevindirdi. Fethiye'de erkek ve kızların hafızlık yaptığı her iki kursta ayrı ayrı program düzenlendi.

Fethiye Müftüsü Kamil Oktay'ın açış konuşması ile başlayan program Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagözün hafızları selamlama konuşması ile devam etti. Her iki Kuran Kursunda düzenlenen programa canlı bağlantı ile katılan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapcı hafızlara hitap ederek; ”Sizler Kur'an'ı kerimin nidasıyla ve nefhasıyla, geceleri gündüze tebdil eyleyen yavrularımızsınız, adeta bizlerin manevi sigortamız mesabesindesiniz. Deprem afetinde vefat edenlerimiz için okuduğunuz onlarca hatm-i şerif için sizleri gönülden kutluyorum, başarılar diliyorum. Yetişmenizde emeği geçen anne-babalarınıza, hocalarınıza, aranızda bulunan velilerimize, ev sahibi Fethiye Müftümüze, Seydikemer Müftümüze ve tüm misafirlerimize hassaten hafızlarımıza ne yapılsa azdır diyerek bugün sizlere hediye takdim eden Köyceğiz Müftümüze teşekkür ediyor programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Program hafızların okuduğu hatimlerin duasının yapılması, hediye takdimi ve Kuran Kursu yöneticilerinin teşekkür konuşmaları ile sona erdi. Programa hafızlık yapan öğrenciler, erkek ve kız kuran kursu yöneticileri, kuran kursu öğreticileri, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz, Seydikemer Müftüsü Orhan Turan, Fethiye Devlet Hastanesi Baş Hekimi Yavuz Okulu ve öğrenci velileri iştirak etti.