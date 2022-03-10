Köyceğiz Müftülüğü personellerine seminer düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde 2022 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele faaliyetleri kapsamında; İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi işbirliğinde İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kuran Kursu öğreticilerinden oluşan Köyceğiz Müftülüğü personellerine ”Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konularında seminer gerçekleştirildi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen seminerde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz açılış konuşmasını yaparak; “Aile demek ev demektir. Ev demek mahalle veya köy demektir. Mahalleler ve köyler şehirleri oluşturur. Şehirlerden de ülke ve toplum meydana gelir. Dolayısıyla aile toplumun temel taşıdır. Şiddet ve aile kavramı asla bir arada bulunamaz. Huzur aileden başlar. Aile hayatı huzurlu olmazsa toplumsal huzurdan da bahsedilemez. Dinimiz aile huzuruna o kadar önem vermiştir ki, bırakın şiddeti başka zamanlarda haram olan yalan söylemeyi eşler arasını düzeltmek, dargın aileleri barıştırmak için yalan söylemeye bile müsaade etmiştir. Ailenin sıcak ve samimi çatısı altında yaşanan huzur başka hiçbir yerde yaşanmaz, yaşanamaz. Bu gün burada da Köyceğiz İlçe müftülüğü ev sahipliğinde İlçe Sosyal Hizmet Merkezimiz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızla birlikte, Kadına yönelik şiddeti önlemede ilgili kurumlarımızın bilgilendirmesi ve aktarımları için siz değerli görevlilerimize yönelik seminerimizi tertiplemiş bulunmaktayız. Hepinize hoş geldiniz diyor, seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Köyceğiz İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiseri Kadir Cangürgil ve İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Ast Subay Gözde Nur Eşen tarafından yapılan bilgi ve açıklamalardan sonra, Köyceğiz İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yrd. Emel Ayşe Üvez Çoban, Psikolog Nur Üreten Demir ve Sosyolog Mustafa Tunel tarafından; "Aile İçi İletişim, Kades uygulamasının yaygınlaştırılması, Medya ve Aile, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle mücadele, Şiddete Maruz kalınca yapılması gerekenler" gibi konular din görevlilerine sunumlar halinde aktarıldı. Seminere katılan din görevlileri sunumlardan faydalandıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.