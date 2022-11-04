Köyceğiz müftüsü Karagöz, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalıştayına katıldı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Denizli'de düzenlenen Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalıştayına katıldı.

Ege Bölgesi Aile ve Dini Rehberlik Bürosu/Merkezleri Çalıştayı Diyanet İşleri Başkanlığı Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde yapıldı. Çalıştaya Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz, ADRB Koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil ile diğer İlçe Müftüleri ve ADRB bürosu çalışanları katıldılar. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan çalıştay Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mustafa Acar'ın açış konuşmaları ve Din Hizmetleri genel Müdürü Şaban Kondi'nin çalıştay hakkındaki hitabetleri akabinde atölye çalışmaları ile devam etti. Çalıştay sonrasında ADRB/M tarafından yürütülen çalışmalar, bölgesel sorunlar ve çözümler, raporlar haline getirilerek sunumlar yapıldı. Ege Bölgesi İl Müftüleri tarafından kısa değerlendirme konuşmaları ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi'nin genel değerlendirmesi ile geleceğe yönelik perspektif oluşturulmasına yönelik hitabetleri ile çalıştay son buldu.