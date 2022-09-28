Köyceğiz-Ortaca karayolunda kaza: 1 ölü

Muğla'nın Köyceğiz-Ortaca karayolu Kocabel mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ortaca istikametine seyir halinde olan 45 yaşındaki İbrahim Dural yönetimindeki 48 EV 501 plakalı kamyonet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu önünde seyreden 42 yaşındaki Ferdi Demirer yönetimindeki 45 6545 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile İbrahim Dural kullandığı kamyonetin ön tarafında sıkışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren İbrahim Dural'ın Menteşe ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenilirken, Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.