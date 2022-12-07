Köyceğiz Otmanlar Mahallesi yeni bir çehreye kavuşuyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, hayata geçirilen Doğaya Saygı Projesi çerçevesinde çalışmaların başlatıldığı Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Otmanlar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Vali Orhan Tavlı öğrencilerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Okul bahçesinde ve halı sahada incelemelerde bulundu. Projenin uygulanacağı alanlarda incelemelerde bulunan ve Doğaya Saygı Projesi çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Otmanlar Mahallesinde yapımı tamamlanan helikopter pistini inceleyerek hayırlı olmasını diledi.

Muğla'da doğaya saygı projesi çerçevesinde 10 kırsal mahallede projenin hayata geçirildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, “Doğaya Saygı Projesi'ne Kaymakamlıklarımız, Belediye Başkanlıklarımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Muğla Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarımız da destek vermektedir. Ayrıca onlara da teşekkür ediyorum” dedi. İncelemelerinde Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya Vali Yardımcısı M.Suphi Olcay, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Otmanlar Mahallesi Muhtarı Cemal Dağdelen de eşlik etti.