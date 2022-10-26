Köyceğiz polisinin titiz çalışması sonucu hırsızlar yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ev, işyeri, market ve araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Necati Esgin Polis Merkezi Amirliği ekipleri ilçede yaşanan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen faili belli olmayan akaryakıt hırsızlığı, zincir marketlerden hırsızlık, evden hırsızlık ve işyerinden hırsızlık olaylarına yönelik ekip kuruldu. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köyceğiz Necati Esgin Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin ısrarlı takibi ile KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi), PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve işyerlerinden alınan toplam 240 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.