Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi minikleri güldürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri ‘Çocuklar Hep Gülsün' sloganıyla hazırladıkları ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' masal etkinliği ile miniklerin yüzünü güldürdü.

Tüm Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyen deprem felaketi sonrasında Köyceğiz'de başlatılan sosyal destek çalışmaları çerçevesinde Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Bir varmış... Bir yokmuş..." masal etkinliği Köyceğiz Beyobası İlkokulunda sergilendi. 2 seans olarak sahnede sergilenen ve farklı tekniklerle anlatılan masalları çocuklar keyifle izledi.

Masalcı Abla, story-gami, ipli masal anlatımı, mimle öykü anlatımı, vantrolog kukla gibi çok çeşitli ve farklı yöntemlerle sunulan etkinliğe katılan minikler masala ve öyküye doydu. Etkinliğin 3 gün boyunca farklı okul gruplarıyla devam edeceği ifade edilirken, Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı öğrencilerinin hazırlamış olduğu etkinliğe katılan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, “Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.