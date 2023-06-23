Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ne bakanlık desteği

Köyceğiz'e su sporları merkezi yatırımı fizibilitesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından fizibilite desteği veriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla'da faaliyetini yürüten yerel kalkınma ajansı tarafından Köyceğiz'e su sporları kamp ve eğitim merkezi yatırımı yapılması için hazırlanacak fizibilite projesine destek veriliyor. 2022 yılı Fizibilite Desteği Programı çerçevesinde desteklenen Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının başvuru sahibi olduğu projede Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iştirakçi kurumlar olarak yer alıyor.

‘Köyceğiz'e Su Sporları Merkezi Yatırımı Fizibilitesi' projesiyle Muğla'da alternatif turizm altyapısının spor turizmi temelinde potansiyelinin ortaya konması ve turizmin dört mevsime yayılması için bölgede ihtiyaç duyulan spor turizmi yatırımlarının belirlenmesi sağlanacak.

Hazırlanacak fizibilite raporu ile Köyceğiz Su Sporları Merkezi yatırımına yönelik ihtiyaç beklenti analizi yapılacak, mali ve pazarlama boyutunda verimlilik ve sürdürülebilirliği ölçülecek, yatırım maliyeti belirlenecek ve yatırımın yapılabilirliği ortaya konacak.

Yatırımın gerçekleşmesiyle Köyceğiz'in ve bulunduğu bölgenin uluslararası bir su sporları merkezi haline gelmesi, rekabet kapasitesinin artması, ekonomik hareketliliğin sağlanması ve turizmin dört mevsime çıkartılması sağlanacak.