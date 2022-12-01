Köyceğiz Tazelenme Kampüsü'nde sağlıklı yaşlanma semineri

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitime başlayan Tazelenme Üniversitesine bağlı kampüste sağlıklı yaşlanma semineri düzenlendi.

Uzman Gerontolog Meliha Güçlü tarafından Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen seminere ilgi oldukça fazla oldu. Seminerde Meliha Güçlü, Gerontoloji ve Tazelenme Üniversitesi projesinden bahsederek şöyle devam etti: “Tazelenme Üniversitesi, bilimsel gözlemlerden elde edilen tecrübelere dayanan, rasyonel kararlarla hareket eden bir sosyal sorumluluk projesidir. Amacı 60 yaş ve üzeri kişileri eğitmek ve aydınlatmaktır. Bilgiyle aydınlanmış yeni yaşlı kuşağın temelini atarak, daha sağlıklı, daha aktif, kendine ve topluma daha faydalı, ömür boyu öğrenmeye eğimli insanların çoğalmasına destek olmaktır” dedi.

Güçlü seminerde, yaşlanma ve yaşlılık konuları, yaşlılıkta sosyal hayatın içerisinde kalarak, başkalarına bağımlı olmadan yaşamanın yol ve yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcılardan Müjgan Ener; “ Meliha Güçlü Hoca Gerontoloji seminerini anlaşılır bir dille sundu. Bize verdiği aydınlatıcı bilgiler sayesinde tazelenmenin amacını ve önemini öğrenmiş olduk. Kendisine Fethiye'den gelerek bizlere zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.