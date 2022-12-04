Köyceğiz Tazelenme Kampüsü'nde, Tütüncü diksiyon sunumu yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Meslek Yüksek Okulu Salonu'nda Huriye Nihal Tütüncü tarafından diksiyon sunumu gerçekleştirildi.

Tütüncü, seminerde diksiyon konu başlığı altında sahne ve sunumlarda konuşma biçimleri sanatını işledi. Tütünü ayrıca konuşurken vücut dilimiz ve ses vurguları ile kendimizi daha iyi nasıl ifade ederiz sorularının karşılığını vermeye çalıştı. Genel olarak Diksiyon, Sunum teknikleri, Sahne hâkimiyeti, Sahne Adabı, Sunum Becerisi, Doğru iletişim, Etkili konuşma, Fonetik, Akıcı konuşma, Hitabet sanatı, Ritmik ses ayarı, Muğla şivesi gibi konu başlıklarına değindi. Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü katılımcıları Huriye Nihal Tütüncü'ye teşekkür ettiler.