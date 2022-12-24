Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi'nde eğitimler devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim öğretime devam etmekte olan Tazelenme Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi mezunu Lale Kisbu katımcılara öze dönmenin tekniklerini öğretmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Lale Kisbu Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte; “Bedenimiz de binlerce enerji merkezi ve kanalları vardır. Bu enerji kanalları dengede olduğu zaman biz de dengede ve huzurlu oluruz. Eğitimlerimiz de enerji kanallarımızı ve enerji dağıtım merkezlerimizi nasıl dengeleyeceğimizi ve bütün olmayı öğreneceğiz. Program da teorik bilgi ve uygulama bisikletin iki pedalı gibi birbirini takip edecek. Böylece kendi frekansımızı pozitife dönüştürmeyi, zayıf yönlerimizi güçlendirmeyi, iyi özelliklerinizi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.