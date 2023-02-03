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Köyceğiz Toparlar Ortaokulu yenilendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu binası gerçekleştirilen bakım-onarım çalışmaları ile yenilendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu binası gerçekleştirilen bakım-onarım çalışmaları ile yenilendi.



Toparlar Ortaokulu'ndaki yenileme çalışmaları ilk olarak ortak kullanım alanı mutfağın yenilenmesi ile başladı. Mutfak fayansları değiştirilen okulda, dolaplar modern hale getirildi. Ortak alan olan mutfak kullanıma hazırlandı. Akabinde Toparlar Ortaokulu dış cephe boya işi başladı. Okulun boya işi Ramazan Fidan Ogur tarafından maddiyat gözetmeksizin gerçekleştirildi.



Toparlar Ortaokulu Müdürü Hakan Güven, “Yenilenmeye devam ediyoruz. Okulumuzun dış cephe boyası bitti. Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'a, Belediye Başkan Yardımcımız Metin Yerlikaya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kerem Karahan 'a, Muhtarımız Hüsamettin Çelik'e, Okul Müdür Yardımcımız Şahin Sivrikaya'ya, tüm öğretmenlerimize, Okul Aile Birliğimize, Murat Türkan'a, boya işini özenle yapan Ramazan Fidan Ogur'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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