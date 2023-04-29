Köyceğiz ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüklerinde işbaşı eğitimi düzenlendi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde işbaşı eğitimlerinin altıncısı Köyceğiz ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımıyla yapıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız koordinesinde yapılan eğitim Köyceğiz Zeytinalanı Orman Deposu'nda gerçekleştirildi. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, şube mühendisleri ile aynı zamanda yangın uzmanları Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan tarafından eğitim verildi. Eğitim, iş güvenliği ve iş sağlığı konularında da uygulamalı olarak yapıldı. Yapılan işbaşı eğitimine Köyceğiz ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli işletme şefleri, orman muhafaza memurları, arazöz operatörleri ve yangın söndürme işçileri katıldı.