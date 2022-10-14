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Köyceğiz ve Dalaman Orman İşletmelerinin silvikültür tatbikatı yapıldı

Muğla orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı silvikültür tatbikatları Köyceğiz ve Dalaman’da devam etti.

Muğla orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı silvikültür tatbikatları Köyceğiz ve Dalaman'da devam etti.



Köyceğiz ve Dalaman İşletme Müdürlüklerine yönelik yapılan tatbikat Dalaman ormanlarında gerçekleştirildi. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil koordinesinde yapılan tatbikatta Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik, Şube Mühendisleri Cevdet Altaş ve Suat Kalyon silvikültürel çalışmaları anlattı. Tatbikata Dalaman ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüklerinden İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı.

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