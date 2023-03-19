Köyceğiz veteran kadın voleybol takımı turnuvaya farkındalık kattı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan veteran kadın voleybol takımı, turnuvaya depremde hasar gören illerin plaka numaraları ve şiddet gören kadınlar için 'Sesinizi duyan var' yazılı formalarla çıkarak farkındalık kattı.

Muğla'da düzenlenen veteran Kadın Voleybol turnuvası, bu sene depremde ölen KKTC Melekler Takımı anısına düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Muğla Voleybolunu Geliştirme ve Yaşatma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvaya Köyceğiz Akademi Spor Kulübü, 35 üzeri ve 43 üzeri takımları ile katıldı. Genç oyuncuları Muğla Voleybol Derneği takımında yer aldı. Centilmence geçen müsabakalar sonunda madalya töreni yapıldı. Turnuvada 43 üzeri takımından Ayşe Sert kıdemli en iyi oyuncu, Gül İstanbul en iyi pasör madalyası aldı. 35 üzeri takımından Havva Eracar en iyi smaçör madalyasına layık görüldü.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı; “Bizler için anlamlı olan bu turnuvada 7'den 77' ye tüm oyuncularımız ile katılmaktan gurur duyduk. Bu turnuva için tarım ürünleri işletmesi sponsorumuz oldu. Bu anlamlı turnuva için özel tasarım forma yaptırdık. Depremde hasar gören illerimizin plakaları forma numaralarımız olarak yaptırdık. Hem depremde sesini duyurmaya çalışan vatandaşlarımız için, hem de şiddet gören kadınlarımız için 'Sesinizi duyan var' yazılı formalarımız ile sosyal farkındalık oluşturduk. Köyceğiz, olarak her zaman ki gibi katıldığımız turnuvalarda farkımızı hissettirdik. İlçemizi en güzel şekilde temsil eden takımlarımıza, antrenörlerimiz Metin Ertem ve Bahadır Uludoğan'a, bizleri gece gündüz demeden sağlıkla getirip götüren kaptanımız Üzeyir Kaplan'a, bu anlamlı turnuvada biz kadınlara destek veren tarım ürünleri işletmesine, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüze ve personeline, oyuncularımızın ailelerine Köyceğiz Akademi Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ederiz" dedi.