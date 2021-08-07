İhlas Haber Ajansı

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Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor

Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını Göynük bölgesinde devam ederken, dağlar yoğun duman altında kaldıKöyceğiz’de 10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor.

Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını Göynük bölgesinde devam ederken, dağlar yoğun duman altında kaldı


Köyceğiz'de 10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor. Yangına havadan 4 uçak ve helikopter söndürme çalışmalarına katılıyor.


Sarp arazi nedeniyle yer ekiplerinin karadan müdahalesinin zor olduğu orman yangını yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alınması bekleniyor.

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